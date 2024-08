Vercelli, la città dove i volontari della Croce Rossa girano in bicicletta aiutando i cittadini contro il caldo

VERCELLI – I Volontari della Croce Rossa di Vercelli forniscono assistenza ai cittadini spostandosi non in auto o in ambulanza, ma in bicicletta. La “missione” di questi giorni infatti è contrastare il caldo: spostarsi su due ruote nel centro cittadino è stato ritenuto, oltre che più sostenibile, più agile, specie per distribuire acqua, ghiaccio istantaneo e qualunque altro prodotto che sia in grado di alleviare il malessere da alte temperature.

I ciclisti della CRI, a partire dall’11 agosto e nelle settimane successive, hanno visitato il mercato di Vercelli, stando in sella anche e specialmente nelle ore più calde; tappa anche nei viali assolati e nei parchi cittadini. Tutto con la bici “brandizzata” CRI.

L’iniziativa durerà fino al 25 agosto.

