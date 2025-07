Scontro tra un’auto e un mezzo pesante sulla SS 758 a Ponderano: due feriti

BIELLA – Questa mattina lungo la strada statale 758 “Masserano – Mongrando” nel territorio comunale di Ponderano, in provincia di Biella, dopo lo scontro tra un’automobile e un mezzo pesante, il tratto è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Nell’impatto si registrano due feriti, le cui condizioni non sono ancora state rese note.

Anas, che gestisce la statale e ha subito inviato le proprie squadre sul posto, ha istituito deviazioni in loco per garantire la sicurezza della circolazione e consentire ai soccorritori e ai tecnici di operare in sicurezza. Sul luogo del sinistro sono presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la regolazione del traffico.

