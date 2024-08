Scomparso un escursionista nella Valle Gesso: proseguono senza sosta le ricerche

VALLE GESSO – Continuano senza sosta le ricerche di un escursionista scomparso tra le montagne della Valle Gesso. L’uomo, di cui non si hanno più notizie da domenica 18 agosto, era partito per un’escursione nella zona tra le Terme di Valdieri e il Rifugio Valasco. Allarme lanciato dalla compagna, che non vedendolo rientrare ha allertato i soccorsi intorno alle 19.

Immediato l’intervento delle squadre di soccorso, che da ieri sera sono impegnate nelle operazioni di ricerca. Sul posto operano il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, l’elicottero dei Vigili del Fuoco, oltre al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e al Soccorso Fluviale. Le ricerche, proseguite durante tutta la notte, si sono concentrate lungo i principali sentieri a monte delle Terme di Valdieri, ma finora non sono emerse tracce utili a localizzare l’uomo. L’unico elemento recuperato fino ad ora è la sua auto, trovata regolarmente parcheggiata nei pressi delle Terme. La speranza ora è riposta nella possibilità di rintracciare l’uomo tramite il segnale GPS del suo cellulare, dal quale però non è stata effettuata alcuna chiamata di emergenza. Questa mattina, un elicottero dei Vigili del Fuoco ha caricato a bordo un tecnico del Soccorso Alpino per una perlustrazione aerea delle aree di ricerca prioritarie. Le operazioni sono ancora in corso, mentre cresce la preoccupazione per le condizioni dell’escursionista. Le autorità invitano chiunque possa avere informazioni utili a contattare i soccorritori.

