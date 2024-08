Bassa Novarese, lo strano caso del segnale tv che si stacca alle 20

NOVARA – Diverse utenze hanno segnalato lo strano caso del segnale televisivo che non fa vedere certi canali a partire dalle 20. Succede a Tornaco, come denuncia il consigliere comunale Glauco Gastaldi, ma la situazione avviene in tutta la zona tra Vespolate e Gravellona Lomellina.

“Dalle 20 in poi, tutti i giorni, sparisce la visione di tanti canali televisivi. Sembra di esser tornati agli Anni 60, quando erano disponibili solo le programmazioni nazionali di Rai 1 e Rai 2 – ironizza Gastaldi che continua – Non si riesce a comprendere cosa possa accadere alle ore 20. Le ipotesi che sono state prospettate sono riconducibili a disturbi atmosferici nella zona in cui sono posti i ripetitori del segnale oppure interventi manutentivi. Difficile però che i disturbi meteo o i lavori di manutenzione vengano sempre fatti allo stesso orario”.

Secondo un esperto antennista novarese che ha spiegato a La Stampa il fenomeno: “I canali Mediaset vengono ricevuti dalle antenne puntate verso il ripetitore bergamasco di Valcava. Appare strano che il segnale venga spento con regolarità alle 20 di tutti i giorni. Essendo un fenomeno che sembra interessare parecchie utenze della Bassa ma non tutte, si potrebbe tentare di verificare se non ci siano interferenze con le trasmissioni dati interne della rete di telefonia mobile”.

