Ruba un orologio da 10 mila euro da un armadietto alle terme di Premia: arrestato

PREMIA – I Carabinieri di Premia sono riusciti ad individuare dalle telecamere di videosorveglianza delle Terme della cittadina il ladro che ha rubato da un armadietto negli spogliatoi un orologio di lusso del valore di 10 mila euro. Si tratta di un uomo di 45 anni residente nel torinese che dopo qualche giorno ha colpito anche al Golf Club di Como con lo stesso modus operandi.

Ha parcheggiato lontano dalla struttura a cui è arrivato in mountain bike, ha pagato l’ingresso e probabilmente adocchiato il cliente con l’orologio di valore, che ha trafugato dall’armadietto dopo aver rotto il lucchetto.

In seguito alle indagini dei carabinieri, il Gip del tribunale di Verbania, su richiesta della procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. Il 45enne è stato quindi rintracciato in provincia di Torino e portato nella casa circondariale in attesa dell’interrogatorio del Giudice delle indagini preliminari.

