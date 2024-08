Torino: ascensore fuori servizio da una settimana agli alloggi ATC in Via Pio VII

TORINO – Da sei giorni una grave problematica affligge gli alloggi ATC situati in Via Pio VII, 25. Nello specifico, l’ascensore dell’edificio è fuori servizio a causa dei danni causati dalle recenti forti piogge. Questa situazione sta mettendo a dura prova i residenti, in particolare le persone con disabilità e gli anziani con gravi problemi di deambulazione.

La mancanza di un ascensore in un edificio abitato da persone con difficoltà motorie è una problematica grave e urgente. Senza la possibilità di utilizzare il mezzo di sollevamento, molti residenti sono costretti a restare nelle proprie abitazioni, limitando drasticamente la loro libertà e autonomia. Le persone affette da disabilità e gli anziani sono particolarmente vulnerabili in situazioni come questa, dove l’accesso alle aree comuni e la possibilità di uscire per esigenze quotidiane diventano estremamente difficili, se non impossibili.

L’Ufficio H della UILP Torino esprime la sua forte preoccupazione e chiede un intervento immediato al Presidente di ATC per risolvere la situazione. La richiesta è chiara: è essenziale che venga adottata una soluzione rapida e efficace per ripristinare il servizio dell’ascensore, garantendo così il diritto alla mobilità e alla vita indipendente per tutti i residenti.

