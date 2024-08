Nuove luci per combattere lo spaccio: completati gli interventi di illuminazione nei giardini di corso Taranto

TORINO – Con il collaudo dell’impianto, si sono conclusi ieri i lavori di installazione dell’illuminazione pubblica nei giardini di corso Taranto, nel tratto tra piazza Derna e via Monterosa. Questo intervento è stato realizzato per contrastare il problema dello spaccio e migliorare la sicurezza nelle aree verdi cittadine.

Nuovo impianto alla Pellerina

Sono stati posizionati otto pali in acciaio con luci a LED nell’area di corso Taranto. Parallelamente, sono stati ultimati anche i lavori di illuminazione nel Parco della Pellerina, dove sono stati installati trenta pali di 5.6 metri con luci LED, appositamente progettate per le aree verdi. L’assessore alla Transizione Ecologica, Chiara Foglietta, ha dichiarato che l’intervento ha interessato l’area d’accesso alla nuova arena con giochi d’acqua per bambini, il percorso del viale e altre zone precedentemente prive di illuminazione. Sono stati anche sostituiti vecchi pali presenti nel parco.

Altri interventi e piani futuri

Durante l’estate, sono stati completati anche gli impianti di illuminazione nel parcheggio Martini Mauri, attualmente oggetto di lavori di riqualificazione ecologica, e al Parco Sempione. Inoltre, è prevista la pulizia dei lampioni sotto i portici di Torino, con l’inizio dei lavori previsto entro la fine della settimana, partendo dai lampioni di via Nizza.

