Frontale auto contro moto a Ormea: nell’incidente muore il motociclista

CUNEO – Un motociclista è morto nel pomeriggio di oggi (21 agosto) in un incidente stradale a Ormea, sulla ss 28. L’impatto è avvenuto intorno alle 15 in viale Piaggio contro una vettura, che procedeva in senso opposto. Il motociclista, 74enne originario di Fossano, è morto sul colpo.

É stata chiusa temporaneamente la strada dal km 88. Sul posto i vigili del fuoco di Garessio e Ormea.

