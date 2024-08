“H010N” chiuderà il Torino Underground Cinefest

TORINO – Graziano Molteni annuncia con orgoglio la prima proiezione di H010N (Shinzō Ningen Horon), il nuovo e atteso lungometraggio scritto e diretto dal regista torinese Luca Canale B.

Il film è stato scelto come titolo di chiusura dell’undicesima edizione del Torino Underground Cinefest, celebre festival del cinema indipendente diretto dal critico Alessandro Amato, ideato e fondato dal regista Mauro Russo Rouge, oggi suo Direttore generale, e organizzato dall’Associazione Culturale SystemOut, in collaborazione con l’Associazione Baretti.

Liberamente ispirato al saggio filosofico “Janus: a summing up” di Arthur Koestler, il film vede come protagonista una donna che, in un mondo distopico, rigido e disciplinato, scopre una crepa che incrina le fondamenta di ogni sua convinzione sulla realtà che la circonda, spingendola a mettere in discussione i suoi ricordi e la sua identità per trascinarla in un incubo di sangue, metallo e morte.

Dopo il successo di Onirica, omaggio al cinema argentiano con cui il regista ha raggiunto la distribuzione internazionale, Luca Canale B. torna all’horror con una storia che affonda le sue radici nell’animazione e cultura giapponese degli anni ‘80 e ‘90.

“Sono felice – dichiara il regista – di poter finalmente annunciare dopo tanta attesa la data della prima di H010N ospitata non solo nella mia città, ma anche in un Festival che si è fatto portavoce di quel cinema che osa e va oltre gli schemi e di cui H010N fa parte”.

Il film, girato interamente in Piemonte, alterna futuristiche scenografie in teatro di posa all’uso di CGI e prostetica volutamente retrò, per portare sullo schermo atmosfere inquietanti di un mondo distopico dal sapore orientale, dove le contraddizioni del rapporto uomo – macchina vengono esasperate in una riflessione sul dolore e la perdita.

“H010N è un film che ha qualcosa di folle – afferma il produttore Graziano Molteni – è un labirinto di livelli di lettura e references che ci auguriamo di cuore possa emozionare e sorprendere gli appassionati di kung-fu movies e mecha, quali anche noi ovviamente siamo. Sicuramente è stata un’avventura sfidante ma, ora che questo film può finalmente vedere la luce, siamo pronti a consegnarlo al pubblico e metterci a lavorare sulla prossima impresa”.

“Con Graziano Molteni c’è stata subito una grande intesa e stiamo già sviluppando insieme altri progetti, felici di poter proseguire su questa strada: quella del cinema da videoteca che tanto abbiamo amato, proiettato però ai giorni nostri”, aggiunge con entusiasmo Luca Canale B.

Prodotto da Molteni Media Productions in collaborazione con Nova RolFilm, Inverno Workshop e May Film Studios, H010N sarà proiettato il 5 ottobre alle ore 22:30 presso il CineTeatro Baretti di Via Baretti 4, nella versione originale sottotitolata in italiano.

Il media partner del progetto è Horror Italia 24.

Maggiori informazioni su programma, biglietti e prenotazioni al sito: https://www.tucfest.com/

