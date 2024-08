La Direzione Sanità della Regione Piemonte ha diramato una circolare sulla prevenzione e la vaccinazione per il vaiolo delle scimmie

PIEMONTE – Vaccini, precauzione e sensibilizzazione: questi i temi dell’ultima circolare della Regione Piemonte sulla malattia Mpox (vaiolo delle scimmie). La scheda di spiegazione di questa malattia è disponibile qui, nella sezione dedicata del sito della Regione.

Sensibilizzazione

Per prima cosa la Direzione Sanità della Regione Piemonte invita ciascuna Asl a sensibilizzare i medici e gli operatori sanitari sui possibili casi di mpox; si raccomanda quindi di fornire loro quadri clinici tipici, le modalità di trasmissione e le precauzioni da adottare in caso di paziente positivo.

Vaccinazione

Nella circolare viene ricordato che “la strategia vaccinale rimane quella stabilita nelle precedenti note regionali del 2022 e del 2023, sottolineando come in questo momento la possibilità di avere le dosi del vaccino utilizzabile in Italia (IMVANEX) è possibile nei quattro punti vaccinali individuati sul territorio piemontese: ASL AL, ASL CN1, ASL VC e ASL Città di Torino”.

Qui le risposte alle domande frequenti sul vaiolo delle scimmie: come si diffonde, chi sono i soggetti più a rischio, quante dosi di vaccino servono.

Qui il portale del Ministero della Salute con tutte le informazioni.

