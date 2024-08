Ossola: decide di pagare l’affitto solo alla firma del contratto, ma il proprietario si presenta davanti a casa e lo bastona

VCO – Un uomo di 40 anni è stato denunciato per lesioni personali aggravate perché ha picchiato con un bastone l’inquilino che stava per affittare un suo appartamento.

La storia

I due erano residenti vicino ad Ossola. Dopo essersi accordati sul canone mensile dell’immobile in affitto, l’inquilino si era trasferito ed era in attesa di firmare il contratto. Aveva deciso inoltre che avrebbe pagato il primo mese e la caparra nel momento stesso della firma e non prima. Questo particolare ha fatto infuriare il titolare dell’appartamento, che invece voleva i soldi subito. Il proprietario quindi si è presentato davanti alla casa dell’inquilino con un bastone in mano e lo ha minacciato di pagare; tutto è sfociato in una lite doveil titolare ha bastonato ripetutamente il nuovo inquilino. Per quest’ultimo ci sarà un mese di prognosi.

