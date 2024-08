Quinto della pensione: guida per i pensionati su vantaggi, requisiti e procedura

La cessione del quinto è una particolare tipologia di finanziamento e rientra, per l’esattezza, nella categoria dei prestiti personali. Si tratta di una soluzione riservata esclusivamente a dipendenti e pensionati. Si distingue per le condizioni vantaggiose, soprattutto se la procedura viene effettuata online, nonché per le tempistiche contenute.

In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più su come funziona il quinto della pensione nel caso dei pensionati, analizzando vantaggi, requisiti e come conseguire la pratica.

Cessione del quinto della pensione: di cosa parliamo

La cessione del quinto della pensione, come abbiamo avuto modo di accennare poc’anzi, rappresenta un tipo di prestito che il pensionato può percepire da una banca oppure da un intermediario finanziario.

Il tratto distintivo è il modo in cui avviene il rimborso, ovvero tramite erogazione con addebito mensile da parte dell’INPS, che sottrae una certa cifra concordata dalla pensione inviandola alla società che ha erogato il finanziamento. Pertanto, la rata non può superare il quinto della pensione, una caratteristica da cui deriva la denominazione del prestito.

Chi ha diritto alla cessione del quinto nel caso dei pensionati?

Di base hanno diritto a usufruire della cessione del quinto tutti i pensionati INPS ed Ex INPDAP. Ci sono, tuttavia, delle eccezioni e interessano i soggetti che percepiscono i seguenti sostegni:

assegni di sostegno al reddito e pensioni sociali;

assegni mensili per l’assistenza ai pensionati per inabilità o al nucleo familiare;

invalidità civili;

prestazioni di esodo ex art. 4, commi 1-7 ter, legge 28 giugno 2012, n. 92;

APE sociale;

pensioni che presentano una contitolarità per quanto riguarda la quota parte non di pertinenza al soggetto che richiede la cessione del quinto della pensione.

Come funziona la cessione del quinto della pensione? La procedura

Come funziona la cessione del quinto della pensione? Le modalità per presentare richiesta possono essere diverse, dal momento che è possibile attivarsi sia online sia recandosi di persona presso una banca che dovrà aver stipulato una convenzione con l’INPS.

Il consiglio, in quest’ultimo caso, è quello di prenotare un appuntamento telefonicamente/tramite web, così da evitare code inutili.

In entrambi i casi sarà la banca a interfacciarsi con l’INPS gestendo la totalità delle operazioni. In ogni caso, la durata del prestito non può superare i dieci anni. Ci sono anche dei limiti di età, diversi a seconda dell’istituto di credito; generalmente risultano compresi tra i 75 e gli 81 anni.

I vantaggi

Perché può essere conveniente scegliere una soluzione come la cessione del quinto della pensione per ottenere un finanziamento?

Le ragioni possono essere diverse, a cominciare dal fatto che si tratta di un tipo di prestito che non comporta di pensare alla restituzione della rata ogni mese: una volta predisposta una somma che si ha modo effettivamente di restituire il decorso va da sé, in automatico.

Inoltre, si tratta di una soluzione che presenta delle dinamiche più vantaggiose, anche in termini di tempo se si seguono i consigli che abbiamo indicato nella fase precedente.

Infine, ma non meno importante, come tutti i prestiti personali anche la cessione del quinto permette di ottenere sì una somma di denaro, ma senza indicarne la finalità d’uso, come invece accade nel caso dei prestiti finalizzati.

