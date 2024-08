Torino avvia i preparativi per il concertone di Capodanno

TORINO – La città prepara un grande concerto in piazza Castello per salutare l’anno nuovo e accogliere il 2025. Dopo Ferragosto, Torino inizia a pianificare i festeggiamenti di Capodanno. Recentemente, il Comune ha pubblicato un bando per organizzare il concerto del 31 dicembre 2024 tramite MEPA.

Musica dal vivo in piazza Castello

L’evento principale si svolgerà, come di consueto, in piazza Castello. Il programma prevede almeno un’ora di musica dal vivo con un artista o una band di rilevanza nazionale o internazionale, in grado di attrarre un pubblico variegato, con un’attenzione particolare ai giovani. L’artista principale dovrà esibirsi al culmine della serata, chiudendo l’evento che avrà una durata totale di circa 2 ore e 30 minuti. In aggiunta, il programma potrebbe includere esibizioni di band emergenti, spettacoli di luci o altre forme di intrattenimento, esclusi i DJ set.

Il countdown e il concerto di Capodanno

Un countdown per l’anno nuovo sarà parte della serata. I festeggiamenti proseguiranno il 1° gennaio con un concerto di musica classica, sempre in piazza Castello. L’evento pomeridiano celebrerà i 140 anni dall’unificazione amministrativa del Paese, in collaborazione con il Museo del Risorgimento, e gli 80 anni della Liberazione, con la supervisione artistica della Fondazione per la Cultura Torino. Il concerto durerà circa un’ora e, a differenza dell’evento di Capodanno, il bando riguarda solo la gestione tecnica e la sicurezza dello spettacolo.

Le offerte per l’organizzazione dei due eventi possono essere presentate fino alle 12 del 23 settembre. Il Comune ha stanziato oltre 908mila euro per la realizzazione delle celebrazioni.

