Indagato il cugino del piccolo Dylan caduto dal trattore a Villar Pellice

VILLAR PELLICE – È indagato per omicidio colposo Denis Lausarot, cugino 18enne del piccolo Dylan Lausarot, caduto dal trattore a Villar Pellice e morto schiacciato mentre aiutava a girare il fieno. La procura ha disposto l’autopsia sul corpo del bimbo di 4 anni, che ne avrebbe compiuto domani 5. Gli inquirenti vogliono sapere se ci fossero sistemi di sicurezza sul mezzo che non sono stati adottati.

Secondo le dichiarazioni del sindaco di Villar Pellice si evince che sia una prassi quella di far salire i bambini sul trattore: “Può sembrare strano, nelle nostre zone è un fatto normale – spiega il primo cittadino Luca Bonjour – lo facevo anche io da bambino. È un modo per stare insieme, per vivere la famiglia e la montagna anche durante le ore di lavoro”.

Il cugino insiste che il piccolo desiderava guidare il trattore e che lo vedeva come un idolo: il loro era un bel rapporto, giocavano sempre insieme. Denis ricorda: “Stavo girando il fieno sotto casa sua quando Dylan mi ha visto dalla finestra, ha salutato, dopo un quarto d’ora l’ho visto correre sul prato, è salito con me”.

“Avevo girato quasi tutto il fieno – continua Denis – nell’ultimo campo è successo il disastro. Facevo manovra verso destra, ho visto che stava cadendo lo ho afferrato per la canottiera, ma si è strappata”. La tragedia in un attimo. “L’ho ritrovato dietro – riferisce il 18enne – l’ho portato subito sotto casa, alla stalla. Ho chiamato mia madre e i soccorsi. Sono arrivati subito e dopo poco è arrivato l’elicottero”.

I genitori sono arrivati al Regina Margherita per dare il consenso per l’espianto delle cornee. Dylan è stato dichiarato morto alle 13:40, dopo che i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo trasportandolo in emergenza con l’elicottero all’ospedale infantile di Torino.

In base alla data dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino a Villa Pellice, la cui comunità si stringe intorno alla famiglia Lausarot, molto noti per la loro attività agricola e per l’attivismo politico: lo zio Patrik e la nonna Desi Ayassot sono stati consiglieri comunali nella precedente consiliatura.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese