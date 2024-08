Val Pellice: bambino di 5 anni travolto dal trattore era sul mezzo con il cugino di 18

VAL PELLICE – Stava aiutando il cugino di 18 anni a raccogliere il fieno, quando il piccolo Dylan Lausarot che viaggiava sul trattore è caduto dal mezzo agricolo ed è stato travolto da una ruota del carrello. Proprio oggi compiva 5 anni.

Inutili le manovre rianimatorie che sono iniziate sul posto e continuate sull’elisoccorso fino al Regina Margherita di Torino, dove i medici non hanno potuto far nulla che dichiararlo morto. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Fiat_160-90.jpg

