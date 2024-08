A Torino, dopo il maltempo proseguono gli interventi per la messa in sicurezza

TORINO – Continuano la conta dei danni e il lavoro dei tecnici del settore verde della Città di Torino per la messa in sicurezza di parchi, giardini e aree verdi sul territorio dopo gli eventi metereologici straordinari che si sono verificati nei giorni immediatamente precedenti a Ferragosto.

Al maltempo della serata del 13 si erano infatti aggiunti nuovi rovesci nel pomeriggio del 14 interessando in particolar modo la zona sud della città. Raffiche di vento che hanno superato i 65 km/h e pioggia battente hanno abbattuto decine di alberi e ne hanno danneggiati altrettanti: il quadro è tuttora in evoluzione. Dopo un primo monitoraggio nei giorni immediatamente successivi, si procede con la verifica delle situazioni più complesse ad esempio quella del Parco Colonnetti, e delle segnalazioni che continuano a pervenire da parte dei cittadini.

Circa 150 le segnalazioni attualmente oggetto di verifica mentre 70 sono gli alberi caduti o danneggiati in modo irreversibile che pertanto dovranno essere abbattuti. Attualmente sono sei le squadre di tecnici operative sul territorio cittadino. La precedenza è stata data, in un primo momento, agli interventi necessari al ripristino della viabilità per poi passare a giardini e parchi pubblici. Gli interventi sulla viabilità principale (corso Traiano, via Pio VII, via Ventimiglia, corso Unione Sovietica, corso Agnelli, strada del Portone, corso Tazzoli) sono stati completati e si sta ultimando la rimozione del materiale di deposito (tronchi, ramaglie).

Le circoscrizioni maggiormente colpite sono state la Otto e la Due, in modo particolare nell’area di Mirafiori sud. I primi interventi si sono rivolti alle aree più colpite e con situazioni di pericolo maggiore (via Formiggini e strada delle Cacce, Giardino di Via Fleming, Giardino Pugno di via Roveda, Giardino Ravera di via Farinelli). Ancora in corso gli interventi nel Parco Colonnetti, al Giardino Bela Rosin, in Strada del Drosso (banchina centrale), via Togliatti (banchina centrale), viale Torino verso Stupinigi. Cedimenti arborei molto importanti si sono registrati anche nelle aree verdi di alcune scuole (la Scuola Salvemini di via Negarville, dove è stato riparato in tempi record il tetto che era stato scoperchiato dal maltempo ma anche le aree verdi del Plesso Castello di Mirafiori, della Scuola di piazza Jona, la Mariele Ventre di via Plava, la Scuola di via Isler) dove gli interventi sono partiti e si concluderanno in tempo la riapertura.

Danni di entità minore ai Giardini Reali, al Parco del Valentino, Parco Rignon, alla Tesoriera, in piazza d’Armi, al Parco Confluenza dove gli interventi sono quasi conclusi. Completati anche i lavori su piazza Campanella, via Stradella, via dei Gladioli, Strada Bertolla e via Cimarosa.

