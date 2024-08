Locana: spara 4 colpi di pistola per spaventare il vicino di casa

LOCANA – Ieri sera alle 22, un quarantacinquenne di Locana ha dato l’allarme al 112 perché erano esplosi quattro colpi d’arma da fuoco contro la sua abitazione.

I carabinieri di Ivrea giunti sul posto, hanno ricostruito la dinamica del fatto e sulla base dei dati raccolti hanno rivolto la loro attenzione nei confronti di un 46enne della zona, già noto alle forze dell’ordine.

Dunque, quest’ultimo avrebbe fatto esplodere dei colpi in aria per spaventare il vicino di casa con il quale non andava più d’accordo.

Nell’abitazione del 46enne sono stati rinvenuti una pistola Beretta, con munizioni e con gli stessi bossoli ritrovati vicino l’abitazione della vittima. Rinvenute ancora, una pistola Pederzoli Italy, un fucile ad avancarica e una bomba di mortaio detenute irregolarmente.

L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Ivrea.

