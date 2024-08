Arrestati due uomini per furto in un cantiere edile a San Paolo

TORINO – Le volanti del commissariato San Paolo hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 33 e 37 anni, per furto in concorso.

In serata, un runner ha contattato il 112 segnalando un tentativo di effrazione ai danni di alcuni container in un cantiere edile situato all’angolo tra via Monte Ortigara e via Marsigli. Due individui armati di piede di porco stavano cercando di forzare l’ingresso.

Quando la prima pattuglia di polizia è giunta sul posto, ha subito individuato uno dei sospetti, il 37enne, in possesso di due imbragature di sicurezza e due batterie di ricarica per taglia-lamiere. L’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione per il materiale trovato nel suo zaino. A poca distanza, è stato rinvenuto altro materiale, presumibilmente rubato dal cantiere vicino.

Nel frattempo, gli agenti hanno notato un secondo individuo, un 33enne, uscire dal cantiere trasportando altra refurtiva. Alla vista della polizia, l’uomo ha tentato di scappare, ma è stato rapidamente fermato. Addosso a lui è stata trovata una valigetta contenente un trapano e un avvitatore.

Dopo un’ispezione del cantiere, è emerso che cinque container, usati come depositi per attrezzature, erano stati forzati e messi a soqquadro. Gli agenti hanno sequestrato anche il piede di porco utilizzato per scardinare le porte.

Il valore complessivo del materiale recuperato, successivamente restituito al proprietario, è stato stimato intorno ai 4000 euro.

