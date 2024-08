Costringe la famiglia a bere una bevanda per “liberarli dai demoni”: arrestato 48enne a Novara

NOVARA – Costringeva la moglie e i figli a ingerire una bevanda disgustosa, convinto che questo rituale li avrebbe “liberati dai demoni“. In caso di rifiuto, scattavano violenze fisiche. Ora l’uomo di 48 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato a Novara con l’accusa di maltrattamenti.

L’intervento è avvenuto dopo che la moglie ha segnalato la situazione alle autorità. Quando gli agenti sono arrivati nell’appartamento, hanno trovato uno dei due figli, entrambi minorenni, in condizioni di grave malessere. Il ragazzo ha raccontato di essere stato costretto a bere cinque litri di quel liquido, che gli ha provocato vomito. Nella stanza da letto, la polizia ha rinvenuto due taniche: una ancora piena e l’altra vuota.

Durante l’interrogatorio, la figlia ha rivelato agli agenti che gli abusi duravano da circa dieci anni, con un peggioramento nel 2020, quando il padre iniziò a sostenere di dover “liberare” la famiglia dai demoni. Questo rituale prevedeva che, una volta al mese, tutti dovessero bere cinque litri della bevanda, che causava nausea, diarrea e prolungata perdita di appetito.

Dopo l’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha ordinato la custodia cautelare in carcere per l’uomo.

