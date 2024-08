Dove e come cercare casa a Torino per l’inizio dell’università? Breve guida ai canali più utilizzati per trovare stanze singole o doppie per studenti

TORINO – Telegram, Whatsapp, Facebook, passaparola, agenzie immobiliari: sono diversi i canali attraverso cui si può cercare una casa in affitto a Torino. Dato che tra poco inizierà l’anno accademico delle università, potrebbe essere utile avere una breve guida per districarsi all’interno del mercato immobiliare torinese. Anticipando che affittare una singola costa in media 409 euro al mese, scopriamo quali canali utilizzare per la ricerca, per poi vedere la mappa dei quartieri con i relativi prezzi al metro quadro.

Quanto costa affittare casa a Torino?

Torino è l’ottava città in cui affittare un appartamento costa di più. Secondo l’ultima ricerca di Immobiliare.it (pubblicata il 20 agosto 2024) una stanza singola costa in media 409 euro al mese, mentre un posto in doppia 228 euro. Rispetto all’anno scorso c’è stato un aumento dell’8%: in questo frangente, si può dire che nel capoluogo piemontese in 12 mesi i prezzi siano aumentati più di Milano e Bologna, due città storicamente vocate al mercato immobiliare per studenti.

Attenzione però, non tutti i quartieri sono uguali. Sempre affidandosi alla mappa di Immobiliare.it, si nota che ci sono zone in cui l’affitto oscilla tra i 12 e i 13,20 euro al metro quadro; questo riguarda i quartieri “ricchi”: il Centro (via Po, via Cernaia, corso San Maurizio e corso Regina), San Salvario (via Madama Cristina, corso Marconi, fino a corso Bramante) e Crocetta (corso Duca degli Abruzzi, corso Luigi Einaudi e corso Vittorio).

Ma ci sono anche zone più accessibili come Barriera di Milano, Aurora, Cenisia, Lingotto, Vanchiglia e Vanchglietta dove si può affittare a 10, 11 o 12 euro al metro quadro. Come sono calcolati questi prezzi? Immobiliare lo fa sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle entrate a proposito delle quotazioni del mercato immobiliare. Qui c’è la banca dati con le opzioni personalizzabili di provincia, Comune e zona.

Dove cercare casa in modo gratuito

Per lo scambio di informazioni tra privati ci sono numerosi canali; un report del 2021 curato da UniTo e PoliTo ne elenca alcuni:

Bacheche nelle hall delle facoltà.

nelle hall delle facoltà. Gruppi su WhatsApp e Telegram , che vengono utilizzati dai vari corsi di laurea per condividere informazioni e annunci. È consigliabile essere iscritti sui gruppi delle proprie facoltà, dove talvolta possono essere pubblicati informazioni di questo genere, ma esistono anche canali appositi come il gruppo whatsapp “UNITO cerco casa/affitto/coinquilini”.

e , che vengono utilizzati dai vari corsi di laurea per condividere informazioni e annunci. È consigliabile essere iscritti sui gruppi delle proprie facoltà, dove talvolta possono essere pubblicati informazioni di questo genere, ma esistono anche canali appositi come il gruppo whatsapp “UNITO cerco casa/affitto/coinquilini”. Gruppi su Facebook : Molti di questi sono gestiti da TurinHouse, un’iniziativa creata per semplificare la ricerca di abitazioni organizzando gli annunci quotidiani. Basta digitare nella barra di ricerca di Fb parole chiave come “affitto”, “stanze”, “studenti” per trovare una grande varietà di gruppi.

: Molti di questi sono gestiti da TurinHouse, un’iniziativa creata per semplificare la ricerca di abitazioni organizzando gli annunci quotidiani. Basta digitare nella barra di ricerca di Fb parole chiave come “affitto”, “stanze”, “studenti” per trovare una grande varietà di gruppi. Servizio “Cerco alloggio”: un servizio ufficiale di Edisu per aiutare a trovare e offrire alloggi nel mercato privato di Torino, Alessandria, Bra, Cuneo e Novara.

per aiutare a trovare e offrire alloggi nel mercato privato di Torino, Alessandria, Bra, Cuneo e Novara. Sportello casa Piemonte : un servizio gratuito offerto dalla Fondazione Ceur, che aiuta a trovare soluzioni abitative a breve e medio termine attraverso una piattaforma online e consulenze sul territorio.

: un servizio gratuito offerto dalla Fondazione Ceur, che aiuta a trovare soluzioni abitative a breve e medio termine attraverso una piattaforma online e consulenze sul territorio. Siti web come affitto.it, casa.it, immobiliare.it, Idealista, mioaffitto.it, nuroa.it, kijiji.it, PCase.it, rentola, secondamano.it, subito.it, torino.bakeca.it, wikicasa.it e altre.

come affitto.it, casa.it, immobiliare.it, Idealista, mioaffitto.it, nuroa.it, kijiji.it, PCase.it, rentola, secondamano.it, subito.it, torino.bakeca.it, wikicasa.it e altre. Passaparola tra amici e familiari

Dove cercare casa a pagamento

Tra i mezzi a pagamento troviamo:

Uniaffitti : rete dedicata alla ricerca di stanze in affitto o di inquilini nelle principali città universitarie italiane.

: rete dedicata alla ricerca di stanze in affitto o di inquilini nelle principali città universitarie italiane. Unostudenteincasa: piattaforma torinese rivolta agli universitari, che offre annunci di stanze selezionate, video di studenti in cerca di alloggio e una tessera gratuita con sconti presso locali e negozi convenzionati.

di Sandro Marotta e Caterina Malanetto

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese