Il Piemonte protagonista a Tokyo nel tour mondiale della Nave Amerigo Vespucci

PIEMONTE – La Regione Piemonte, in collaborazione con il Consorzio Piemonte Land of Wine, partecipa alla tappa di Tokyo del tour mondiale della Nave Amerigo Vespucci, il prestigioso veliero e nave scuola della Marina Militare, che rappresenta il Made in Italy a livello globale. La Nave sarà ormeggiata nel porto di Tokyo dal 25 al 30 agosto, offrendo una vetrina unica per le eccellenze italiane.

Il Villaggio Italia

Accanto al Vespucci, sarà allestito il Villaggio Italia, un’esposizione itinerante che celebra le meraviglie italiane. Questo progetto, sostenuto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e supportato da ben 11 Ministeri, offrirà ai visitatori un’immersione completa nella cultura, arte, musica, enogastronomia, cinema, tecnologia e ricerca scientifica italiane. In questo contesto, il Piemonte e i suoi pregiati vini avranno un ruolo centrale, in occasione del decennale del riconoscimento UNESCO per le Langhe-Roero e Monferrato.

Il Piemonte protagonista

Durante la manifestazione, la Ministry Lounge del Villaggio Italia ospiterà uno spazio dedicato al Piemonte, dove sarà possibile degustare una selezione di vini delle aree UNESCO. Il 27 agosto, il Barolo, il vino simbolo del Piemonte, sarà protagonista di una masterclass intitolata “Iconic wines of Italy: tasting six legends” presso il “Ristorante Italia,” organizzata da Veronafiere/Vinitaly, insieme ad altre etichette piemontesi. Inoltre, alla cena di gala dello stesso giorno, i piatti della cucina italiana saranno accompagnati da vini come Alta Langa, Roero, Barolo e Moscato d’Asti, rappresentando i territori UNESCO.

Le parole di Cirio

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sarà presente a Tokyo durante l’evento e parteciperà all’apertura del Villaggio Italia e alla visita a bordo della Nave Amerigo Vespucci, insieme al Ministro della Difesa Guido Crosetto. Cirio sarà anche ospite della cena di gala del 27 agosto, assieme al presidente del Consorzio Piemonte Land of Wine, Francesco Monchiero.

«Partecipare alla tappa di Tokyo del Vespucci è un’importante opportunità per celebrare il decennale del riconoscimento UNESCO e promuovere le nostre eccellenze vitivinicole e turistiche a livello internazionale. Questo evento è un passo verso l’Expo di Osaka 2025, a cui il Piemonte sta preparando una serie di iniziative» ha dichiarato il Presidente Cirio.

