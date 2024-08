Lorenzo Sonego in finale agli ATP 250 di Winston Salem: dovrà affrontare Michelsen

TORINO – Lorenzo Sonego stupisce ancora: nel torneo di preparazione degli US Open è riuscito a sconfiggere nettamente David Goffin con un 6-3 6-2 e arrivare in finale agli ATP 250 di Winston Salem, dove lo aspetta l’americano emergente Alex Michelsen. Solo un precedente sulla terra rossa quest’anno per i due, quando nel primo turno del Challenger 175 di Cagliari ha vinto il torinese. Si tratta della sua sesta finale ATP e il bilancio è di tre vittorie e due sconfitte.

Stasera non prima delle 23 in Italia si disputerà la finale e non ha il favore dei pronostici Sonego contro il 52esimo al mondo, ma non l’aveva neanche contro Goffin e sappiamo come è andata a finire.

