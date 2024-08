Proseguono le ricerche di Luigi Nigro, disperso in mare al largo di Andora

ANDORA – Le operazioni di ricerca per Luigi Gino Nigro, un uomo di 59 anni originario di Torino, disperso in mare al largo di Andora, continuano incessantemente sotto la supervisione della Capitaneria di Porto. Nigro era salpato giovedì pomeriggio con la sua imbarcazione, un peschereccio di cinque metri, dal porto di Imperia per raggiungere una nota zona di pesca del tonno.

L’allarme è stato lanciato dalla moglie, che aveva perso i contatti con lui, mentre l’ultima comunicazione dell’uomo con i suoi amici risale a giovedì mattina.

La Guardia Costiera, impegnata nelle ricerche ininterrottamente da ieri, ha dispiegato motovedette provenienti da Loano e Savona, insieme a mezzi aerei decollati da Sarzana. Le operazioni si stanno concentrando nell’area di mare compresa tra Andora e Imperia, con l’ausilio di mezzi nautici provenienti anche da Loano, Andora e Alassio.

Da stamattina, il Nucleo Sub della Capitaneria di Porto sta impiegando una sofisticata attrezzatura subacquea, un robot (ROV) dotato di telecamera, capace di essere telecomandato da una nave e di scendere fino a 80-100 metri di profondità.

Le attività di ricerca sono coordinate dalla Capitaneria di Porto di Genova, mentre la Procura di Savona, sotto la direzione del pubblico ministero Giovanni Battista Ferro, è alla guida delle indagini.

