Ritorno dalle vacanze: traffico da bollino rosso sulle strade piemontesi

PIEMONTE – Addio alle tangenziali vuote e ai parcheggi facili nella città semi-deserta: sta per iniziare il controesodo dalle vacanze estive, e anche i torinesi dovranno affrontare la sfida del rientro. Viabilità Italia ha già segnalato traffico intenso da bollino rosso per il weekend del 25-26 agosto.

Si prevede un progressivo aumento del traffico sulle principali arterie stradali, con particolare attenzione alle autostrade e alle strade statali, man mano che i vacanzieri tornano a Torino e nelle altre grandi città, lasciando le località di mare e montagna. Il bollino rosso è previsto già dal pomeriggio di venerdì 23 agosto, continuando per tutto sabato 24 agosto e domenica 25 agosto.

In Piemonte, l’aumento del traffico riguarderà soprattutto le autostrade. Sulla Torino-Savona, i numerosi cantieri potrebbero rendere più complicato il rientro. Anche per chi ha trascorso le ferie in montagna o in Francia si prevede una situazione simile, con cantieri sulla A32 Torino-Bardonecchia. Intenso traffico è atteso anche sulla Torino-Aosta, dove convergeranno non solo i piemontesi, ma anche i lombardi di ritorno dalla Valle d’Aosta. Disagi sono previsti pure sulla Torino-Piacenza, frequentata dai viaggiatori di ritorno dalle località adriatiche. Anche le strade statali e provinciali lungo questi percorsi saranno soggette a un incremento del traffico, con particolare attenzione alla Val di Susa (strade statali del Monginevro e del Moncenisio) e, tra Piemonte e Liguria, alla statale 28 che passa da Ceva. A Torino, si prevede traffico rallentato sulla tangenziale già dal tardo pomeriggio di domenica.

