Degusta la Morra 2024: dal 1° settembre torna la degustazione più attesa di sempre

LA MORRA – Domenica 1° settembre 2024 a partire dalle 15.30 prenderà il via “Degusta La Morra”, la più attesa degustazione a cielo aperto dell’anno che, sviluppandosi tra vie, piazze e piazzette dell’affascinante borgo langarolo di La Morra, vedrà protagonisti i vini degli oltre 50 produttori locali.

Si tratta dell’evento più coinvolgente dell’estate nelle Langhe, realizzato dalla Cantina Comunale di La Morra in collaborazione con La Morra Eventi e Turismo. Lungo le vie, negli angoli e nelle piazze del centro storico, utilizzando delle barriques come punto di assaggio, i vignaioli di La Morra accoglieranno i partecipanti per raccontare loro la storia che c’è dietro ogni bottiglia. Sarà così possibile degustare direttamente con loro i fantastici vini delle colline lamorresi, dal Barolo alla Barbera, passando per Dolcetto e Nebbiolo. Un’occasione unica per immergersi nel cuore della tradizione vinicola locale. Ma Degusta La Morra non è solo vino, ma anche intrattenimento per grandi e piccini, gastronomia tipica e arte. Ad aprire l’evento ci sarà infatti l’esibizione per le vie del centro in formazione “marching band” della Banda Musicale Giuseppe Gabetti di La Morra e, a seguire e per tutta la durata dell’evento, la musica dal vivo del gruppo Good Vibrations.

Per i più piccoli due aree di intrattenimento, una con il truccabimbi della Croce Rossa Italiana del comitato di Bra, l’altra organizzata dalla Biblioteca Civica Don Giovanni Rubino, dove verranno proposte delle coinvolgenti letture animate.

Ma non finisce qui.

Tra una degustazione e l’altra, sarà possibile apprezzare degli ottimi prodotti locali: torte, biscotti, prodotti a base della rinomata nocciola “tonda gentile”, poi miele, formaggi delle Langhe e i prodotti a KMø provenienti dall’eco villaggio La Casa Rotta e frutto di Nuove Rotte, progetti di agricoltura biodinamica realizzata nel rispetto delle biodiversità, tra cui pane, grissini, pasta, legumi, focaccia e succhi di frutta.

Per finire spazio all’arte, con le opere pittoriche di Elia Sampò esposte nella chiesa di San Sebastiano, con una mostra dal titolo “Metonimie Enologiche”, che esprime visione – a tratti molto ironica – dell’autore rispetto le tante sfaccettature del mondo del vino.

Nel corso della giornata, inoltre, l’illustratrice Vichi Zorzi presenterà alcune sue opere e realizzerà in tempo reale i suoi Ritrattini Velocini. Infine, l’artista pittorica PurpleRyta esporrà alcune sue opere realizzate con il vino e terrà un piccolo laboratorio per far provare a chiunque la tecnica della pittura con il famoso nettare di Bacco.

