44enne di Clavesana trovato morto in casa a Diano Marina

DIANO MARINA – Un uomo di 44 anni, Luca Manfredi di Clavesana, è stato trovato morto nella sua seconda casa di Diano Marina dove si trovava in villeggiatura. Da giorni la famiglia e i vicini dell’appartamento di corso Roma non avevano sue notizie.

Chiamati i soccorsi, i vigili del fuoco del Comando di Imperia sono entrati in casa, intorno alle 22 di domenica, trovando il corpo ormai senza vita dell’uomo. La morte, probabilmente per un malore, dovrebbe risalire alla serata di sabato 24 agosto.

Luca Manfredi era un sub e lavorava in Acem. Il padre, il geometra Fabio Manfredi, era un ex tecnico comunale.

Foto di Marc Schuelper CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=378836

