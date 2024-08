Borgomanero sotto l’acqua e grandine sulla Torino-Milano

BORGOMANERO – Questa mattina, come da allerta gialla dell’Arpa Piemonte, ci sono stati temporali molto intensi sul nord del Piemonte, in particolare nell’ossolano e nell’alto novarese. A Borgomanero la pioggia, caduta abbondantemente per mezz’ora, ha allagato le strade e intasato i tombini. In particolare al sottopasso ferroviario di via Novara numerose auto sono rimaste in panne per l’acqua alta e il traffico è rimasto congestionato fino alle 11.

In autostrada, invece, molti automobilisti sono stati sorpresi dalla grandine intorno a Santhià e ha obbligato molti utenti dell’A4 a una sosta e a proseguire con estrema cautela.

Secondo l’MNP Meteo Novara e Provincia ci sarà una seconda fase a partire dal tardo pomeriggio di oggi, con proseguimento in nottata e mattinata per poi migliorare.

Foto MNP Meteo Novara e Provincia

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese