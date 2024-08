Oggi e domani allerta gialla per temporali su tutto il Piemonte: martedì pomeriggio solo deboli rovesci sui rilievi

PIEMONTE – L’arrivo sul Piemonte di aria fredda in quota, associata ad una saccatura sul nord Europa, determina spiccata instabilità per la giornata odierna, con rovesci e temporali anche forti che dalle zone montane si estenderanno al resto della regione. Ancora allerta gialla per temporali. Nel pomeriggio passaggio di temporali da zone alpine al resto della regione di intensità anche forte; picchi più intensi attesi su zone pianeggianti e collinari tra stasera e domattina. Da domani pomeriggio si prevede una generale attenuazione dell’instabilità, che rimarrà debole sui rilievi. Da mercoledì condizioni più stabili ad eccezione di deboli rovesci pomeridiani sui rilievi.

