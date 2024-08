Festival Contro 2024: Castagnole delle Lanze in festa con grandi concerti e spettacoli

CASTAGNOLE DELLE LANZE – Dal 23 al 31 agosto 2024, Castagnole delle Lanze, in provincia di Asti, si trasformerà nel palcoscenico principale del “Festival Contro”, la storica festa patronale di San Bartolomeo. Questo evento annuale, noto per la sua celebrazione della musica e della cultura, offrirà una settimana ricca di concerti e spettacoli di grande rilievo. Scopriamo insieme il programma dettagliato dei prossimi giorni di quest’edizione.

Programma dei prossimi giorni del Festival Contro 2024

Lunedì 26 agosto

165ª Sagra della Nocciola : inizia la storica fiera dedicata alla nocciola, un punto di riferimento gastronomico per la regione.

: inizia la storica fiera dedicata alla nocciola, un punto di riferimento gastronomico per la regione. Voglio Tornare negli Anni ’90: una serata dedicata ai successi degli anni ’90 con un biglietto d’ingresso di 12€. Seguirà l’elezione di Miss San Bartolomeo.

Martedì 27 agosto

Roberto Vecchioni: il cantautore e poeta Roberto Vecchioni si esibirà con il suo “Tra il Silenzio e il Tuono Tour”. Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo uno dei più grandi artisti della musica italiana. Biglietti: 35€.

Mercoledì 28 agosto

Notte Occitana: la tradizionale serata di musica occitana con Lou Dalfin, Les Randoulines e Mistral Kizz. Un viaggio nelle sonorità e nelle tradizioni della cultura occitana. Ingresso libero.

Giovedì 29 agosto

Break Free – Queen Tribute Show: i Break Free, la tribute band dei Queen numero 1 in Europa, porteranno sul palco i classici del leggendario gruppo britannico. Biglietti: 15€.

Venerdì 30 agosto

Notte Bianca Nomade: una serata dance con gli Explosion, che accompagneranno la Notte Bianca Nomade con una vivace performance. La serata include anche stand gastronomici, musica a 360° e uno spettacolo pirotecnico alle 23:15. Ingresso libero.

Sabato 31 agosto

I Nomadi: il festival si chiude con il consueto concerto dei Nomadi, che celebrano il loro 50° concerto a Castagnole delle Lanze. L’evento sarà ad ingresso libero, offrendo a tutti la possibilità di festeggiare con uno dei gruppi storici del panorama musicale italiano.

Dettagli e Informazioni

Tutti gli eventi si svolgeranno presso il PalaFestival in Piazza San Bartolomeo, con la garanzia di spettacoli anche in caso di maltempo. I biglietti per i concerti sono disponibili su Ticketone e presso rivenditori autorizzati. Per l’evento “Voglio Tornare negli Anni ‘90”, i biglietti possono essere acquistati anche su Ticketsms. Dal 24 al 28 agosto, i biglietti saranno in vendita presso l’area spettacolo senza costi di prevendita.

