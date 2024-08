Schiacciata da un rimorchio durante un matrimonio: gravi le condizioni di una donna nell’Astigiano

COCCONATO – Versano in condizioni critiche le sorti di una donna di 53 anni, residente a Favria, rimasta coinvolta in un grave incidente durante un matrimonio nella serata di sabato 24 agosto, tra le borgate Maroero e Vestapaglia, nel comune di Cocconato, in provincia di Asti.

La donna, operatrice sanitaria e zia dello sposo, si trovava a bordo del rimorchio di un trattore che, per cause ancora da chiarire, si è improvvisamente ribaltato sulla carreggiata. Il mezzo agricolo era partito poco prima dal ristorante “Al Vecchio Castagno”, dove si era appena concluso un pranzo nuziale. A bordo del rimorchio viaggiavano diversi invitati, diretti verso la casa dello sposo a Vestapaglia, borgata d’origine della stessa ferita. Fortunatamente, tutti gli altri passeggeri sono rimasti illesi.

La situazione della donna è apparsa subito molto grave: trasportata d’urgenza all’ospedale di Asti, è stata poi trasferita nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Alessandria, dove si trova tuttora. I medici, che si sono riservati la prognosi, si mostrano pessimisti riguardo al decorso clinico. A differenza degli altri, la donna è stata schiacciata dal veicolo ribaltato e per liberarla è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

