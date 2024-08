Lutto cittadino a Villar Pellice per il piccolo Dylan: comunità in cordoglio

VILLAR PELLICE – Oggi pomeriggio, 27 agosto 2024, la comunità di Villar Pellice si unirà nel dolore per l’addio al piccolo Dylan Lausarot, il bambino di quasi cinque anni tragicamente scomparso in un incidente agricolo. Alle 15:30, nel tempio del paese, si terranno i funerali del piccolo, che sognava di diventare veterinario per curare le mucche, con una grande passione per la campagna e la vita all’aria aperta.

Per onorare la memoria di Dylan e sostenere i suoi familiari in questo momento difficile, il sindaco Luca Bonjour ha proclamato il lutto cittadino. Le bandiere saranno esposte a mezz’asta, e tutte le attività commerciali del paese resteranno chiuse dalle 15:00 alle 17:30.

Un’intera comunità, profondamente scossa dalla perdita, si stringerà oggi attorno alla famiglia Lausarot per offrire il proprio affetto e supporto in questo momento di grande dolore.

