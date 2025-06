Pulmino esce di strada sulla Statale 28 a Sant’Albano Stura: otto feriti

CUNEO – Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 28 giugno, lungo la Statale 28 all’altezza dell’incrocio dei Dalmazi, un pulmino adibito al trasporto di persone è uscito autonomamente di strada per cause ancora da accertare.

A bordo del mezzo si trovavano otto passeggeri, tutti rimasti feriti nell’impatto. Fortunatamente nessuno di loro sembra essere in pericolo di vita, ma le condizioni di alcuni richiedono accertamenti approfonditi. Le squadre del 118 sono intervenute tempestivamente con più ambulanze, mentre sul posto sono giunti anche i carabinieri di Fossano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e i vigili del fuoco di Fossano e Cuneo per le operazioni di messa in sicurezza.

L’area è rimasta parzialmente interdetta al traffico per consentire i soccorsi e la rimozione del veicolo incidentato.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese