Nuova ondata di maltempo sul Piemonte: temporali e grandinate

PIEMONTE – Una nuova ondata di maltempo ha investito gran parte del Piemonte, come anticipato dal bollettino di allerta gialla diramato ieri da Arpa Piemonte. Nella mattinata di oggi, martedì 27 agosto, il capoluogo piemontese e i suoi dintorni sono stati colpiti da intensi fenomeni temporaleschi, con fulmini, tuoni e un cielo grigio che hanno preceduto la pioggia.

La situazione a Torino

La zona di Torino Nord, in particolare tra Barca, Bertolla e Barriera di Milano, ha subito gli effetti più violenti con grandinate già registrate. Al momento, però, non sono stati segnalati danni gravi come quelli verificatisi il 2 agosto. Anche le aree del sud, come Borgo Filadelfia, stanno affrontando nubifragi intensi con abbondanti precipitazioni, sebbene l’entità totale dell’acqua non sia ancora stata stimata.

I precedenti

Agosto ha visto già tre episodi di maltempo particolarmente devastanti. Il primo, il 2 agosto, ha portato a quasi 80 millimetri di pioggia in poche ore, con grandine di grandi dimensioni che hanno danneggiato alberi, tetti e veicoli. Il 7 agosto, i temporali hanno costretto numerosi automobilisti a rifugiarsi sotto i portici per evitare ulteriori danni, mentre i fulmini hanno interrotto la circolazione dei tram. Infine, alla vigilia di Ferragosto, un altro temporale con grandine ha causato allagamenti e disagi in città.

Il maltempo persistente continua a mettere alla prova la regione, mentre le autorità monitorano la situazione e si preparano a gestire eventuali ulteriori emergenze.

