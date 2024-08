Szczesny si ritira dal calcio, dopo la risoluzione con la Juventus dà l’addio

TORINO – Szczesny sorprende tutti i tifosi annunciando in una lettera il suo addio al calcio. Dopo la risoluzione del contratto con la Juventus erano tante le ipotesi per lui: Arabia Saudita, Monza, Mls, ma il portiere polacco ha preso la sua decisione, non sarà più un calciatore professionista. A 34 anni è una decisione sicuramente difficile, ma probabilmente ha voluto lasciare nella memoria un Szczesny che ha raggiunto le vette più alte.

“Ho lasciato Varsavia, la mia città, nel giugno del 2006 per andare all’Arsenal con un sogno – vivere di calcio. Non sapevo che sarebbe stato l’inizio dell’avventura di una vita. Non sapevo avrei giocato per i più grandi club del mondo e che avrei rappresentato la mia nazionale 84 volte. Non sapevo mi sarei non solo costruito una vita grazie al calcio, ma il calcio sarebbe diventato la mia intera vita. Non ho solo realizzato i miei sogni, sono arrivato dove la mia immaginazione nemmeno mi avrebbe permesso. Ho giocato partite al più alto livello possibile, contro i giocatori più forti della storia, senza mai sentirmi inferiore. Mi sono fatto amici per la vita, ho creato ricordi indelebili e conosciuto persone che hanno avuto un impatto incredibile sulla mia vita. Tutto quello che ho e tutto quello che sono lo devo a quel bel gioco del calcio” – scrive in un post sui social.

E sui social è arrivato il saluto della Juventus al suo ex portiere titolare: “In un attimo nel cuore di tutti gli juventini del mondo. Grazie per le parate e grazie per i sorrisi: buona vita Tek!”

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese