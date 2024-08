PIEMONTE – In Piemonte il tasso di mortalità in incidenti stradali è sotto la media nazionale, in compenso però Torino è la quarta città in Italia in cui si sono verificati più incidenti non letali nel 2023: ben 2.875. A dirlo è un report diffuso il 25 luglio scorso dall’Istituto nazionale di statistica.

Prima di tutto, l’Istat definisce incidente “quell’evento in cui è coinvolto almeno un veicolo sulla rete stradale, verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione, che comporti lesioni a persone (morti entro 30 giorni e/o feriti)”. Vediamo nel dettaglio i dati del Piemonte e di Torino insieme ad alcune voci in aumento, come quelle riferite ai monopattini.

Il tasso di mortalità

Sulle strade del Piemonte si muore meno frequentemente rispetto alla media nazionale. Nel 2023 il numero di morti per 100mila abitanti è stato di 4,2, a fronte dei 5,2 della media in tutta Italia; solo nel 2022 il tasso nella nostra regione era molto più alto: 5,7. Scende il dato sulla mortalità anche in altre regioni: Basilicata, Sicilia e Friuli Venezia Giulia. In questo ambito il valore più alto si trova in Sardegna, con un tasso di mortalità di 7,0.

Quante vittime ci sono state in Piemonte

L’anno scorso sono morte 178 persone in incidenti stradali. Si tratta di un valore in diminuzione rispetto al 2022 e al 2019, dove erano deceduti rispettivamente 241 e 232 individui. Un decremento del 26%.

I dati di Torino

Torino è la quarta città in Italia per numero di incidenti stradali: 2.875. Ci sono stati più scontri solo a Roma (11.320), Milano (7.479) e Genova (3.412). In questi 2.875 sinistri torinesi, avvenuti per la maggior parte su strade urbane, sono decedute 23 persone. Anche in questo caso si tratta di un dato in diminuzione, dato che nel ’22 c’erano stati 2.891 incidenti e 29 morti.

Torino tra l’altro è anche una delle città in cui vengono multati più conducenti di monopattini. Le sanzioni a questo tipo di veicoli “sono 3.971 quelle elevate dal corpo di Polizia Municipale del Comune di Milano, oltre 1.300 a Torino, più di 500 a Bari e Pescara, seguono Trento, Brescia e Verona con oltre 300 sanzioni”.

A proposito di monopattini, statisticamente a livello nazionale chi guida un monopattino elettrico è più a rischio incidente. Dice l’Istat: “Le vittime aumentano nel 2023 per i conducenti di monopattini e di biciclette e biciclette elettriche, rimangono stabili tra i pedoni e in diminuzione per gli altri utenti”; l’indice di mortalità riferito ai conducenti e passeggeri di biciclette, elettriche e non e di monopattini è di 1,1 morti ogni 100 incidenti.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese