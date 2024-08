Vigili del fuoco salvano quattro gattini intrappolati in un canale di scolo a Rocca d’Arazzo

ROCCA D’ARAZZO – I vigili del fuoco di Asti hanno recpuerato quattro cuccioli di gatto che erano rimasti incastrati in un canale di scolo a Rocca d’Arazzo. I quattro gattini sarebbero probabilmente morti di stenti o alla prima pioggia se non fossero intervenuti i vigili del fuoco, che nella foto sono in posa sorridenti con gli animali salvati.

