A Torino il mignolo portafortuna (ormai consumato) di Cristoforo Colombo

TORINO – Quando pensiamo alla città di Torino è facile che ci venga in mente la sua eleganza, i palazzi in stile liberty, i vicoli caratteristici e le grandi piazze. Ma la città sabauda ha anche una anima legata alla magia, alle leggende e alla superstizione.

Cristoforo Colombo e il dito portafortuna

A tal proposito, vi sarà capitato almeno una volta, passando sotto i portici del Palazzo della Prefettura, in Piazza Castello, di notare una lapide in bronzo. Realizzata dall’artista Dino Somà e inaugurata il 12 ottobre 1923, l’opera è nata per ricordare la partecipazione alla Prima Guerra mondiale degli emigrati italiani in America latina.

Ma a colpire in modo particolare l’attenzione è l’altorilievo: un medaglione in bronzo che raffigura – in rilievo appunto – Cristoforo Colombo intento a misurare un mappamondo con il compasso, alla base alcuni libri e sullo sfondo una caravella. Il dito mignolo, però, spicca particolarmente per il colore dorato rispetto al resto dell’opera.

Non si tratta di un vezzo dell’artista. Il dito del celebre navigatore ed esploratore ha cambiato colore nel tempo poiché, letteralmente, consumato. Questo perché per i torinesi il mignolo di Cristoforo Colombo è un vero e proprio portafortuna. Non sarà difficile notare qualcuno, studenti in particolare, strofinarlo energicamente: la speranza è quella che sia di buon auspicio per superare gli esami, magari con il massimo dei voti.

Ma una tale superstiziosa devozione non è stata priva di conseguenze. Negli anni il dito dell’esploratore è stato talmente sfregato che si è assottigliato al punto da dover essere sostituito con quello attualmente presente, ormai altrettanto usurato. Non si esclude infatti che debba essere nuovamente oggetto di un nuovo restauro.

Una eventualità, siamo sicuri, che non scoraggerà chiunque abbia bisogno di un pizzico di fortuna e un celebre mignolo cui affidarsi.

LEGGI ANCHE Casa Scaccabarozzi, la fetta di polenta di Torino

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese