Anche il Piemonte protagonista nel tour mondiale dell’Amerigo Vespucci

TORINO – Anche il Piemonte e le sue eccellenze enogastronomiche sono state, in questi giorni, protagoniste del tour mondiale della Amerigo Vespucci.

Il vino del Piemonte nella tappa di Tokyo

La Regione, insieme al Consorzio Land of Wine, è stata presente alla tappa di Tokyo dello storico veliero della Marina militare italiana: nel Villaggio Italia dal 25 al 30 agosto è stato allestito uno spazio dove degustare una selezione di vini provenienti dalle zone Unesco di Langhe, Roero e Monferrato in occasione del decennale del riconoscimento come Patrimonio dell’umanità.

Il Villaggio Italia, esposizione mondiale itinerante pluriennale delle eccellenze italiane voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto, al quale hanno aderito 11 Ministeri, ha offerto ai visitatori un’esperienza unica per conoscere la bellezza dell’Italia attraverso la sua arte, la sua cultura, la sua musica, il patrimonio enogastronomico, il cinema, la tecnologia e la ricerca scientifica.

Il Barolo, il re dei vini del Piemonte, è stato protagonista della “Masterclass Vinitaly – Iconic wines of Italy: tasting six legends” presso il Ristorante Italia organizzato da Veronafiere/Vinitaly insieme ad altre etichette piemontesi. Tanto Piemonte anche alla cena di gala, dove i piatti della cucina italiana sono stati accompagnati da Alta Langa, Roero, Barolo e Moscato d’Asti.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio è stato a Tokyo nei giorni dell’evento: il 26 ha partecipato all’apertura del Villaggio Italia e alla visita a bordo di Nave Amerigo Vespucci insieme al ministro Crosetto, il 27 agosto è stato ospite della cena di gala insieme al presidente del Consorzio Piemonte Land of Wine Francesco Monchiero.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese