Il parroco di Alba si dimette dopo la rivelazione di una relazione sentimentale

ALBA – Oggi, il vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti, ha convocato il Consiglio dell’Unità pastorale, che comprende le parrocchie di Feisoglio, Borgomale, Bosia, Castino, Cravanzana e Niella Belbo, tutte situate in provincia di Cuneo, per annunciare le dimissioni di don Tomas Hlavaty dal suo incarico di amministratore parrocchiale. A breve, verrà nominato un nuovo sacerdote per sostituirlo.

Secondo quanto comunicato dalla diocesi, don Tomas ha richiesto di lasciare il ministero e avviare la procedura per la riduzione allo stato laicale a causa di una relazione sentimentale. Monsignor Brunetti ha condiviso con i rappresentanti delle parrocchie la lettera in cui don Tomas esprime la sua decisione, ringrazia il vescovo e i fedeli per il sostegno ricevuto durante il suo servizio e manifesta la sua gratitudine a tutta la comunità.

