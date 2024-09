Borgo Torretta vince il Palio di Asti 2024

ASTI – Gran festa per il rione della Torretta, che questo pomeriggio ha vinto il Palio di Asti 2024.

La meritata vittoria per Borgo Torretta è arrivata grazie alla corsa del fantino Antonio Siri, “Amsicora”, a cavallo di Chimera, che dopo due false partenze si è presto ripreso e per tutto il tempo è stato in testa alla gara, portando infine il drappo a Torretta dopo ben undici anni e conquistandosi inoltre una grande vittoria a livello personale.

Secondo posto invece per il cavallo di Santa Caterina, mentre in terza piazza c’è San Secondo. Ora, per Borgo Torretta, non resta altro da fare se non festeggiare questa storica prestazione.

