Incidente fatale a Castellazzo Novarese: morto un 70enne

CASTELLAZZO NOVARESE – Questa mattina, un uomo ha perso la vita in un grave incidente stradale a Castellazzo Novarese.

Il sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale 14, all’altezza della Cascina Raffaella. Per cause ancora da accertare, un’auto è uscita di strada per poi finire la propria corsa dentro ad un fosso. A perdere la vita è stato il conducente del mezzo, un uomo di circa 70 anni, deceduto in seguito allo schianto.

Sul posto, sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno constatato il decesso dell’uomo.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese