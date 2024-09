Intervento straordinario anti-zanzare ad Alessandria dopo i nuovi casi di febbre West Nile

ALESSANDRIA – Nella zona di Valmadonna, ad Alessandria, l’Ipla (Istituto per le piante da legno e l’ambiente) ha messo in atto un’operazione straordinaria contro le zanzare, in risposta all’incremento dei casi di infezione da West Nile Virus.

Il Comune lo ha comunicato in una nota, confermando che anche per il 2024 ha aderito al programma di lotta biologica e integrata agli insetti gestito dall’Ipla. Stando ai dati forniti da Palazzo Rosso, nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio sono stati realizzati 88 interventi (con un’efficacia riscontrata del 90%), installate 47 ovitrappole, eseguiti 6 trattamenti adulticidi e completati 3 cicli di trattamento dei tombini. Per garantire risultati ottimali, l’eliminazione degli insetti avviene all’alba e al tramonto.

Oggi, come riportato da ANSA, il consigliere comunale di opposizione Maurizio Sciaudone (FdI) ha chiesto un’intensificazione delle operazioni di disinfestazione.

