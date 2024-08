West Nile, quattro nuovi casi ad Alessandria: allarme nella zona nord della città

ALESSANDRIA – Negli ultimi quindici giorni, sono stati segnalati quattro nuovi casi di infezione da West Nile Virus ad Alessandria, con anche ricoveri in ospedale. L’ultimo episodio ha coinvolto un residente di Valmadonna, ricoverato d’urgenza. Il virus si trasmette principalmente attraverso le punture di zanzare, e gli esperti confermano che diverse specie possono essere vettori, tra cui le zanzare Caspius, tipiche delle zone risicole, e le Culex, comuni in ambienti umidi.

Le aree più colpite

La zona nord di Alessandria sembra essere la più colpita, insieme alle aree circostanti appena fuori città. In un’intervista a “La Stampa”, l’esperto Asghar Talbalaghi, che monitora la situazione per conto dell’Ipla, ha dichiarato: «Valmadonna è una delle zone più infestate. Le nostre trappole hanno catturato 4.000 esemplari in una sola sessione la scorsa settimana, un numero che è sceso a 1.200 nell’ultimo monitoraggio, ma la presenza di zanzare resta ancora significativa».

