Oggi (1 settembre) non sarà possibile visitare il castello di Monticello d’Alba: ristrutturazione in corso

ALBA – Questo weekend (31-1 settembre) il castello di Monticello d’Alba sarà chiuso per lavori di ristrutturazione e non sarà possibile effettuare le visite. A comunicarlo è il castello stesso tramite i canali social: “Se siete già in arrivo, vi preghiamo di chiamarci al 347 44 37 144 e cercheremo di trovare una soluzione insieme. Purtroppo a causa dei lavori di ristrutturazione in corso, questo weekend non sarà possibile visitare il Castello. Ci scusiamo per la comunicazione all’ultimo momento, ma non riusciamo a mettere in sicurezza le strade di accesso.”

La riapertura è prevista per la prossima settimana.

