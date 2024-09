Un 81enne è morto per shock anafilattico a Migliandolo (nell’astigiano): fatale l’assalto di uno sciame di vespe

ASTI – Un uomo di 81enne è morto dopo essere stato assalito da uno sciame di vespe. É accaduto venerdì 30 agosto a Migliandolo, vicino a Portacomaro, nell’astigiano. L’incidente è avvenuto nella frazione di Migliandolo, quando la vittima (Carlo Guarnero, pensionato) stava lavorando nell’orto; secondo la ricostruzione fornita dai familiari, l’81enne è incappato in un nido nascosto per terra. Le vespe sono uscite e lo hanno punto numerose volte provocandogli uno shock anafilattico. I soccorsi sono stati allertati dagli altri membri della famiglia, che hanno provato a rianimarlo quando era svenuto. Le manovre non hanno avuto successo.

Guarnero era conosciuto in paese per essere uno dei fondatori della pro loco di Migliandolo, che lo ha ricordato così in una nota pubblicata sui social: “la Pro Loco di Migliandolo partecipa al dolore della famiglia per la perdita improvvisa di CARLO GUARNERO, a lungo pilastro dell’Associazione e della Compagnia “I Tuturu di Migliandolo”. Ci stringiamo a Franca e alla famiglia. Ciao Carlin, riposa in pace”.

