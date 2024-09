Incidente sulla A26 all’ingresso della galleria Mottarone 2: un ferito

MOTTARONE – Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 31 agosto, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente sull’autostrada A26, nel tratto tra le uscite di Carpugnino e Baveno, all’ingresso della galleria Mottarone 2, in direzione nord.

Per cause ancora in fase di chiarimento, due automobili si sono scontrate e, tra tutti i passeggeri, uno è rimasto ferito, per fortuna non in modo grave.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e alla polizia stradale, che si è occupata dei rilievi del caso e della gestione della viabilità, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Verbania, per la messa in sicurezza delle due vetture.

