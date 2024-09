Auto fuori controllo sfonda siepe vicino a una scuola a Volvera: conducente completamente ubriaco

VOLVERA – Nel pomeriggio di venerdì 30 agosto 2024, una Lancia Ypsilon è uscita di strada in via San Sebastiano a Volvera, abbattendo la siepe che circonda la scuola elementare Don Balbiano. Fortunatamente, la vegetazione ha rallentato la corsa del veicolo, evitando un impatto diretto contro l’edificio scolastico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Pinerolo. Il conducente, un uomo di 57 anni residente in zona, è uscito quasi indenne dall’incidente, ma è stato sottoposto all’alcoltest, che ha rivelato un livello di alcol nel sangue pari a 2,2 grammi per litro, più di quattro volte oltre il limite legale di 0,5. Per lui sono scattate una multa, una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.

