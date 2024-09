Come trovare lavoro come cameriere senza esperienza

Il lavoro da cameriere può permetterti di collezionare una serie di abilità che conserverai per tutta la tua vita, come ad esempio abilità comunicative, pazienza e una straordinaria capacità di multitasking. A differenza di ciò che comunemente si pensa, lavorare come cameriere, o più in generale nel settore della ristorazione, non è per nulla facile. Bisogna essere in grado di gestire contemporaneamente diverse situazioni e rimanere costantemente concentrati. Proprio per questo motivo, la maggior parte dei ristoranti è alla ricerca di persone con alle spalle già esperienza nel settore e con un curriculum per cameriere chiaro ed esaustivo.

Ma l’esperienza non è un fattore indispensabile, e se stai pensando di trovare lavoro come cameriere, pur non avendo nessuna esperienza arretrata, questo articolo può fare al caso tuo.

Perché diventare cameriere?

Un cameriere lavora prettamente all’interno del settore della ristorazione. Puoi trovarlo in bar, ristoranti, hotel o navi da crociera. Principalmente un cameriere fornisce i menù ai clienti, prende le ordinazioni e garantisce un servizio che comprende l’accoglienza, lo sparecchiare e apparecchiare i tavoli e il servire pasti e bevande. La maggior parte dei camerieri ha dei turni programmati in base al tipo di servizio, e tal volta si troveranno a lavorare nell’orario di pranzo o di cena. Per questo motivo ricevono una paga oraria e talvolta mance per il servizio.

Ci sono diverse ragioni da prendere in considerazione per lavorare come cameriere nel settore della ristorazione. La prima ragione riguarda le competenze acquisite, che nel caso di lavori di squadra, gestione del tempo o rapporto con i clienti, potrebbe risultare utile per altri lavori in ambiti completamente diversi.

In secondo luogo il settore della ristorazione offre orari di lavoro flessibili, diversi dai classici orari d’ufficio. Nel caso infatti di studenti che vogliono per la prima volta approcciarsi al mondo del lavoro, diventare cameriere potrebbe rappresentare la scelta ideale. Sono tanti infatti gli studenti lavoratori, e prendendo in considerazione che il lavoro si svolge principalmente negli orari di pranzo e cena, uno studente riuscirebbe a ritagliarsi il tempo necessario per poter frequentare le lezioni e studiare.

L’interazione sociale invece rappresenta un punto fondamentale che risulta utile in qualsiasi tipo di lavoro. Incontrare nuove persone e interagire costantemente con esse è fondamentale nel lavoro da cameriere. Abilità come queste sono le principali che ti vengono richieste la maggior parte delle volte durante i colloqui di lavoro.

Infine l’ambiente frenetico della ristorazione ti permette di acquisire abilità in ambienti dinamici, in quanto in generale un cameriere passa pochissimo tempo in piedi senza far niente.

Affina le tue abilità

Per avere maggiori possibilità di trovare lavoro come cameriere, il primo consiglio è quello di affinare le proprie abilità. Non avendo esperienze pregresse in questo settore, risulterai più convincente se ti dimostrerai già in grado di svolgere il lavoro.

Puoi prepararti ad esempio esercitandoti a casa. Fortunatamente la ristorazione comprende tutti quegli elementi che possiamo trovare tranquillamente all’interno della nostra cucina, e per questo motivo ti consigliamo di esercitarti nel tenere in equilibrio vassoi con cibi e bevande. In alternativa, organizza una cena in casa con amici cercando di memorizzare tutti gli ordini che ti vengono dati e sfrutta questa opportunità per cronometrare il servizio.

Cerca di lavorare sulla tua forma fisica. Ricorda che il settore della ristorazione è uno dei più frenetici, e per questo motivo raramente potresti trovare dei momenti di pausa durante un servizio. Inoltre ti ritroverai a spostarti costantemente tra un tavolo e l’altro mantenendo costantemente in equilibrio gli ordini da servire. Cerca infatti di tenerti sempre allenato andando a correre o in bicicletta, così da gestire meglio lo sforzo delle ore del servizio. Potresti anche pensare di fare degli esercizi aggiuntivi per migliorare l’equilibrio.

Sii sempre sicuro di te. Lavorare con le persone può talvolta risultare difficile, in quanto non sai mai chi ti ritroverai di fronte. Nel settore della ristorazione potresti avere a che fare con persone gentili, ma anche con persone che potrebbero mettere a rischio la tua pazienza. In questi casi il consiglio è quello di lavorare sulla propria sicurezza, frequentando posti lontani dalla tua comfort zone e impiegando conversazioni con diverse persone.

Decidi il tipo di lavoro che fa per te

Una volta affinate le tue abilità non ti resta che decidere che tipo di lavoro intendi intraprendere e dove. Tieni sempre in considerazione una zona ben precisa in cui cercare prendendo anche in considerazione la lunghezza del tragitto casa-lavoro e soprattutto i costi di eventuali mezzi.

Una volta decisa la zona, restringi il campo ad alcuni ristoranti. Il consiglio, in caso di prime esperienze lavorative, è quello di non candidarsi mai in ristoranti caotici o con molti coperti, ma di scegliere un locale che ti permette di osservare l’ambiente ed imparare passo passo. Inoltre, prendi in considerazione non soltanto i ristoranti più classici, ma anche alternative diverse come Bistrot, Wine Bar o locali più di unici che permettono di poter acquisire delle skills aggiuntive.

Fortunatamente grazie alla fama che il mondo della ristorazione ha acquisito grazie ai social, trovare il posto giusto per te risulta molto semplice. Ti consigliamo di dare un’occhiata su Instagram e Tiktok per trovare locali nella tua zona, molti di essi postano infatti spesso delle offerte di lavoro.

Presentati personalmente

Una volta ristretto il campo ai locali in cui intendi avanzare una richiesta di lavoro, risulta essenziale presentarsi di persona per la candidatura. In questo modo dimostrerai al tuo possibile datore di lavoro che hai iniziativa e che intendi lavorare dandoti subito da fare. Controlla sempre gli orari dei locali in cui intendi presentarti. Non presentarti mai durante gli orari di servizio, in quanto potresti trovarti davanti ad uno scenario caotico in cui potresti essere ignorato. Scegli invece l’orario di apertura e mai durante i weekend, così da avere tutto il tempo necessario per poter parlare tranquillamente con un responsabile.

Nel caso in cui il direttore o il proprietario non fosse all’interno del locale, chiedi gentilmente se puoi attendere il suo arrivo, e nel caso non fosse disponibile durante quel giorno, programma un colloquio per un secondo momento.

Il colloquio

Infine, la parte fondamentale: il colloquio. Assicurati di farti trovare sempre pronto durante questa fase decisiva. Prima di un colloquio cerca più informazioni possibili riguardo il locale. Questo può comprendere il tipo di ristorazione, lo studio del menù e gli orari di apertura e chiusura. Non dimenticarti di utilizzare un vestiario adatto, in quanto la prima immagine che dai di te è quella che conta.

Preparati a ricevere diverse domande da parte del titolare, fra queste abbiamo: “perché vuoi lavorare in questo ristorante?”, “Quali sono gli orari in cui sei disponibile?” o “Sei in grado di lavorare in un team?”. Inoltre cerca di essere il più sicuro possibile, e di compensare la mancanza di esperienza parlando di tutte le abilità che hai acquisito. Qualsiasi abilità anche distante dal mondo della ristorazione potrebbe comunque segnare dei punti a tuo favore.

Chiedi di metterti alla prova durante un giorno con pochi coperti, in questo modo sarai in grado di dimostrare di essere in grado di effettuare il lavoro e aumenterai le possibilità di poter essere assunto. Infine, una volta terminato il colloquio chiedi sempre un feedback e lascia tutte le informazioni per essere ricontattato, come un indirizzo email o un numero di telefono.

Come aumentare le possibilità di essere assunti?

Per poter aumentare le possibilità di essere assunti come cameriere senza possedere esperienza, ti consigliamo di cercare lavoro durante i periodi con maggiore richiesta. Fra questi abbiamo i periodi di alta stagione, come l’estate, in cui molti ristoratori cercano personale aggiuntivo per far fronte ad un numero maggiore di clienti. Partendo da un lavoro come cameriere stagionale, potresti convincere il proprietario ad assumerti a tempo pieno.

In alternativa puoi aumentare le possibilità di assunzione durante le festività. durante questi periodi potresti trovare dei lavori come cameriere occasionali, utili soprattutto nel caso in cui tu fossi uno studente impegnato tutto l’anno con le lezioni.

Infine, potresti pensare di usufruire di vari corsi di formazione, che ti formeranno al meglio per imparare tutto il necessario per svolgere il lavoro da cameriere, o fare affidamento ad agenzie di collocamento, che al posto tuo si metterà all’opera nel ricercare la posizione ideale per te.

