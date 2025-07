Ritrovato senza vita l’escursionista disperso a Rima, in Valsesia

RIMA– Si sono concluse nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 luglio, con l’esito più tragico le ricerche dell’escursionista disperso da ieri sera nella zona di Rima, in alta Valsesia. Dopo una notte e una mattina di intense operazioni, la salma dell’uomo è stata individuata e recuperata dalle squadre di soccorso.

L’allarme per il mancato rientro era stato lanciato nella serata di domenica 6 luglio, intorno alle ore 21, dopo che l’uomo non aveva fatto ritorno da un’uscita in solitaria per allenarsi sul percorso di trail running. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata a Rima, punto di partenza dell’escursione.

Immediatamente sono scattate le ricerche: nella notte, i tecnici del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza hanno percorso a piedi l’itinerario che l’escursionista aveva previsto di seguire. Con l’arrivo dell’alba, le operazioni si sono intensificate grazie all’impiego di due elicotteri: uno della Guardia di Finanza, dotato di tecnologia Imsi Catcher – in grado di rilevare i segnali dei telefoni cellulari – e uno dei Vigili del Fuoco, utilizzato per il trasporto in quota delle squadre di soccorritori.

A fornire una svolta decisiva è stato un amico del disperso, che nella tarda mattinata ha condiviso con i soccorritori nuovi elementi utili alle ricerche. Poco dopo è stato possibile localizzare la salma.

Il recupero è stato effettuato con l’ausilio di personale specializzato dei tre corpi coinvolti, a bordo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 16.

