La metropolitana di Torino riapre dopo un mese di lavori ma le scale mobili restano rotte

TORINO – La metropolitana di Torino ha riaperto oggi dopo un mese di chiusura per i lavori di sistemazione delle rotaie e i cittadini hanno potuto riprendere a muoversi sotto terra e con tempi più accettabili rispetto a quelli dei bus sostitutivi. La riapertura ha però riservato una brutta sorpresa questa mattina.

Molte delle scale mobili delle stazioni non sono funzionanti, rotte come erano rotte prima dela chiusura estiva. Abbiamo segnalazioni dalla fermata di Porta Nuova, da quella di Porta Susa, di Monte Grappa e di Bengasi.

E’ vero che i lavori non prevedevano interventi nelle stazioni ma solo lungo i binari, tuttavia forse era il caso di sfruttare la chiusura totale del servizio per sistemare quello che è ormai un problema di lungo corso e che riguarda anche le stazioni ferroviarie. Le scale mobili di Lingotto sono ferme da tempo e quelle della nuova stazione dell’Aeroporto di Caselle non hanno mai cominciato a funzionare.

Foto di Valentina Merlo.

